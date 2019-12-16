المغرب يدعو رئيس الجزائر الجديد لفتح "صفحة جديدة"

دعا العاهل المغربي محمد السادس إلى "فتح صفحة جديدة" في العلاقات بين بلاده والجزائر، وذلك في برقية تهنئة وجهها إلى الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون، وفق وكالة الأنباء المغربية.



وفي هذه البرقية القصيرة، دعا الملك محمد السادس إلى "فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين الجارين، على أساس الثقة المتبادلة والحوار البناء."



والعام الفائت، عرض العاهل المغربي على الجزائر "آلية سياسية (جديدة) من الحوار والتشاور" لإحياء العلاقات من دون أن يلقى أي رد. وجاءت دعوته قبل بضعة اسابيع من جولة مفاوضات أولى برعاية المنظمة الأممية.