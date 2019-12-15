فرج عامر: 90% من طفايات الحريق بالمصالح الحكومية منتهية الصلاحية

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة فى مجلس النواب، إن 90% من طفايات الحريق بالمصالح الحكومية منتهية الصلاحية، موضحًا أن مادة البودرة التي يفترض بها التفاعل عند تشغيل الطفاية، منتهية الصلاحية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن كل ما ينطبق عليه مصالح حكومية، 90% من طفاياتها منتهية الصلاحية، مؤكدًا ان لديه أدلة وبيانات ومعلومات.



وأردف: "لا يوجد نظام دوري للمرور على الطفايات ومراجعتها".



ولفت رئيس لجنة الصناعة فى مجلس النواب، إلى أن الطفايات المستوردة من الصين، البودرة فيها غير صالحة للاستخدام، ومجرد "منظر"، لكن عند الاستخدام لا تعمل.