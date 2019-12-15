محافظ البنك المركزي بالأرجنتين يتعهد بخفض التضخم دون 10 % نهاية 2021

قال محافظ البنك المركزي الجديد في الأرجنتين إنه يعتزم خفض التضخم إلى ما دون عشرة بالمئة بنهاية عام 2021،وأن السياسة النقدية لن تكون كافية، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الأحد.

وفي أول تصريحات شاملة له منذ توليه المنصب الأسبوع الماضي، قال مجويل بيس إن المفتاح هو "عقد اجتماعي" اقترحته إدارة الرئيس ألبرتو فيرنانديز، بموجبه لن تكون الزيادات السعرية بالضرورة مؤشرا على التضخم.

ويدور معدل التضخم عند أكثر من 50 بالمئة. وقال بيس لصحيفة بيرفيل في تصريحات نشرت اليوم الأحد إن مسار خفض التضخم "هو عقد اجتماعي تقترحه الحكومة".

وقال إن "الدولة يتعين عليها الجلوس مع قادة الشركات والعمال لاتخاذ الخطوة الأولى".

وقال إنه بمجرد تطبيق الاتفاق، سيتحرك البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة الرئيسية إلى "مستويات طبيعية" من المستوى القياسي الحالي البالغ 63 بالمئة. وقال بيس إن تصريحاته ليست توقعات، لكن لديه "الإرادة" لخفض التضخم في غضون 18 شهرا.

ويواجه فيرنانديز الذي تولى السلطة في 10 ديسمبر، أزمة اقتصادية قاسية. وقال وزيره للاقتصاد مارتن جوزمان الذي يخوض مفاوضات للحصول على خط ائتمان بقيمة 56 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، إن الدائنون يتفهمون أن البلاد لا تستطيع حاليا أن تسدد ديونها.

ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3ر1 بالمئة العام المقبل، وفقا لصندوق النقد الدولي.