-
الإثنين 16 ديسمبر 2019 الموافق 19 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محافظ البنك المركزي بالأرجنتين يتعهد بخفض التضخم دون 10 % نهاية 2021

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:50 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
قال محافظ البنك المركزي الجديد في الأرجنتين إنه يعتزم خفض التضخم إلى ما دون عشرة بالمئة بنهاية عام 2021،وأن السياسة النقدية لن تكون كافية، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الأحد.
وفي أول تصريحات شاملة له منذ توليه المنصب الأسبوع الماضي، قال مجويل بيس إن المفتاح هو "عقد اجتماعي" اقترحته إدارة الرئيس ألبرتو فيرنانديز، بموجبه لن تكون الزيادات السعرية بالضرورة مؤشرا على التضخم.
ويدور معدل التضخم عند أكثر من 50 بالمئة. وقال بيس لصحيفة بيرفيل في تصريحات نشرت اليوم الأحد إن مسار خفض التضخم "هو عقد اجتماعي تقترحه الحكومة".
وقال إن "الدولة يتعين عليها الجلوس مع قادة الشركات والعمال لاتخاذ الخطوة الأولى".
وقال إنه بمجرد تطبيق الاتفاق، سيتحرك البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة الرئيسية إلى "مستويات طبيعية" من المستوى القياسي الحالي البالغ 63 بالمئة. وقال بيس إن تصريحاته ليست توقعات، لكن لديه "الإرادة" لخفض التضخم في غضون 18 شهرا.
ويواجه فيرنانديز الذي تولى السلطة في 10 ديسمبر، أزمة اقتصادية قاسية. وقال وزيره للاقتصاد مارتن جوزمان الذي يخوض مفاوضات للحصول على خط ائتمان بقيمة 56 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، إن الدائنون يتفهمون أن البلاد لا تستطيع حاليا أن تسدد ديونها.
ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3ر1 بالمئة العام المقبل، وفقا لصندوق النقد الدولي.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 23 ساعة

القتال يشتد قرب طرابلس مع تقدم قوات الجيش الليبى

منذ حوالي 12 ساعة

أول قائدة طائرة دون ذراعين فى #منتدى_شباب_العالم: لست ضحية

منذ حوالي 4 ساعات

السيسى يلتقى الخبراء اليابانيين المشرفين على المدارس اليابانية بمصر

منذ حوالي 15 ساعة

وثائق جديدة تكشف شراء "موزة" 44 فدانًا باسطنبول بمباركة أردوغان

الصور

image description

مبارة فوز الأهلي على حرس الحدود في الدوري العام

image description

"تعليم الأقصر" يطلق برنامج توعية المعلمين بقضايا الهجرة واللاجئين

image description

"أوقاف الإسكندرية" تطلق 55 أمسية دينية لرفع المستوى الثقافى

image description

وفد من ذوي الإعاقة بأسوان يشارك في معرض مشغولات القاهرة

image description

تنفيذ 3 قرارات إزالة لمخالفات بنطاق حي شرق الإسكندرية

الأكثر قراءة

أديب للرئيس السيسي: آن الأوان لمواجهة مباشرة مع أردوغان

هكذا أنهى عبدالحليم حافظ حياة فنان كبير.. «قال إن دمه ثقيل فأهمله المنتجون»

بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص إثر انفجار أسطوانة غاز بالإسماعيلية

تشريح جثة موظف قتلته زوجته فى أكتوبر

أيام زمان

أسرار شارلي شابلن المصري.. أضحك الناس بطريقة غريبة ومات قبل أن يزوج مراته

سر تلقيب أحمد راتب بـ«أبو كلثوم».. بهذه الطريقة كرّمه رفيق الحريري

هكذا أنهى عبدالحليم حافظ حياة فنان كبير.. «قال إن دمه ثقيل فأهمله المنتجون»

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

نجم الساعة

أسرار شارلي شابلن المصري.. أضحك الناس بطريقة غريبة ومات قبل أن يزوج مراته

الصحة

الاختيارات السيئة للأطعمة تزيد خطر الإصابة بالسرطان

أدوية الالتهابات تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي

الاختبارات الجينية تمنع انتقال الأمراض الوراثية للأطفال

اختبار جديد للكشف عن سرطان الفم عبر اللعاب

الرئيس نيوز

خروج سوزان مبارك من المستشفى بعد جراحة ناجحة

عقيلة صالح: نرفض التدخل الخارجي في ليبيا

الحكومة تتقشف.. إلغاء 58 ألف خط تليفون وتخفيض أسطول السيارات

قرار جمهوري بإنشاء كليتين جديدتين بأكاديمية السادات

منوعات

أفضل هدايا الكريسماس

فواكه تخفف من تناول أكل الحلوى

مئات الوظائف شاغرة في وزارات ألمانية

20 ديسمبر الحكم على البريطانية "أماني" في تهمة تمويل الإرهاب

كشكول

محافظ البحيرة يكرم رئيس جامعة الأزهر في احتفالية إيتاي البارود

جامعة قناه السويس تنظم برنامج تدريبي للإسعافات الأولية

للأمهات.. كيف تواجهين السلوك العدواني عند طفلك؟

موعد امتحانات النقل بمدارس التعليم الفني بالقليوبية

إسلام سياسي

تطبيقات الهواتف بديل داعش بعد فشله على منصات التواصل الاجتماعي

باحث يكذب الإخوان بشأن المشاركة في حرب فلسطين

فرحة إخوانية بالتعاون القطري التركي الجديد

الخلاف يزيد بين عناصر الإرهابية.. برنامج شهادات عزوز لتثبيت رواية معينة وليس توثيق تاريخ

مقالات الرأي
د. منى حلمى
اللغة العربية.. نقاب من الكلمات يحجب وجود المرأة
د.أحمد الخميسى
الست موزة نظام عالمى
عمرو خالد
الصلاة على النبى.. الطريق لنيل شفاعته «1»
ماجد حبته
المملكة لن تكون متحدة
المزيد

الثقافة

"الطوق والأسورة" أفضل عرض بمهرجان قرطاج

"ثقافة الأقصر" تناقش "القواعد الأساسية للتعامل مع الطفل"

"إبداعات فن كتابة الشعر" محاضرة بثقافة القليوبية

"ثقافة الطفل" بطنطا تختتم أسبوع أفلام السينما الأفريقية

صفحتنا ع الفيس بوك