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فيديو طارق تهامي: السيسي أعاد التوازن إلى علاقات مصر الدولية

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 08:02 م
السيسي
السيسي
سناء إسماعيل
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قال الكاتب الصحفي طارق تهامي، سكرتير مساعد حزب الوفد، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جلسات منتدى شباب العالم، اليوم الأحد، بمثابة رسالة.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية رشا مجدي، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "إذا لم تحلل الدول الغربية رسالة الرئيس السيسي، لن تدرك أن هناك خطرا قد يرتد إليها"، مؤكدا أهمية وجود اتفاق واضح على مواجهة الإرهاب.

وأضاف: "الرئيس السيسي حذر خلال منتدى شباب العالم بوضوح من خطر قادم"، مشيرًا إلى أن مصر لم يعد لديها انحياز، بقدر اهتمامها بإقامة جسور علاقات جيدة مع دول متعددة، بعكس ما كان في السابق من انحياز لروسيا أو للغرب، حيث أقام الرئيس السيسي توازنا في العلاقات.

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