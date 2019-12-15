"بلاد الثلاثاء".. جديد الكاتب خالد سليمان الناصري

يصدر قريبًا عن دار المدى للنشر والتوزيع، كتاب "بلاد الثلاثاء" للكاتب خالد سليمان الناصري، والغلاف من تصميمه.



وعن الكتاب يقول "الناصري": نحنُ الذينَ جِئْنا من بلادٍ، تحدثُ الحُرُوبُ فيها كلّ ثلاثاء. تفوحُ من شَعْرِنا رائحةُ البارودِ، وإذا طَقْطَقْنَا أصَابعَنا نَسمعُ صَوتَ رصاصٍ، في آذانِنا تُبقْبِقُ فُقاعاتُ غَرْقَانا، وفي عُيُونِنا دائمًا دهشةُ فجرٍ، مُصابون بالرّبوِ، وإذا أَرَدْنا المشيَ، نتعثَّرُ حتَّى بخُطُوطِ المُشاة، يكفي أن يمضيَ علينا يومان دون أن نستحِمَّ، لتخرجَ منَّا رائحةُ الجُثثِ. خلايانا مُخصَّبةٌ باليورانيوم، ونتعرَّقُ فوسفورا، لذا ترانا نُضيءُ في الليلِ، لكنَّنا لا نَصلحُ للحُبِّ، ولا لتربيةِ الأبناءِ، لا للعلاقاتِ السَّريعةِ، ولا البطيئةِ، لا نصلحُ لشيءٍ، ربَّما، فقط، نُصلحُ للانتظارِ من الثلاثاءِ إلى الثلاثاءِ.



