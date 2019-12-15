مدير منظمة "الفاو": إفريقيا زاخرة بالموارد وينتظرها مستقبل واعد #منتدى_شباب_العالم

قال شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، إن منتدى شباب العالم ملىء بالشباب والطاقة الإيجابية، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، واصفا إياه بأنه يهتم بأمور القارة الإفريقية، وينتبه إلى احتياجات الشباب، لا سيما أن أغلب الشباب في إفريقيا ليست لديهم وظائف مستقرة.



وأضاف دونيو، خلال كلمته في جلسة "الأمن الغذائي في إفريقيا"، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم المنعقد حاليا، أن العالم يواجه تحديات خاصة بسوق التغذية في إفريقيا، وهناك معاناة بسبب مشاكل الحصول على الغذاء.



وأكد مدير عام منظمة الأغذية الفاو، أن الأمن الغذائي في إفريقيا والشرق الأوسط على رأس المشكلات، وهناك تحديات كبيرة على المستوى الدولي لمواجهة هذه المشكلات، مؤكدا أن إفريقيا زاخرة بالموارد وينتظرها مستقبل واعد.

