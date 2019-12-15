"نحو مدن مستدامة" مؤتمر بالمعهد الفرنسي.. اليوم

ينظم المعهد الفرنسي للآثار الشرقية النسخة الثالثة من مؤتمر نحو مدن مستدامة بالتعاون مع المنصات Kuchar&Co وHaRaKa، وذلك في الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر في تمام الساعة الثامنة مساءً بمقر المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بشارع الشيخ ريحان بالمنيرة وسط البلد.



يحاضر خلال المؤتمر برونو لاتوور الفيلسوف والسوسيولوجي للحديث عن دور المدن المستدامة وأهمية طرح التحولات التى تطرأ عليها في سياق عالمي تتبناه النسخة الثالثة من مؤتمر نحو مدن مستدامة.



يأتي المؤتمر في إطار لقاء سنوي يتجدد بالمعهد الفرنسي بمصر لعقد نقاشات وندوات حول القضايا الحضرية، والتفكير في التغيرات التي تطرأ على المدينة ومساكنها والتي ترتبط بالقضايا البيئية والمناخية.