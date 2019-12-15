"كلنا واحد".. #منتدى_شباب_العالم منصة تجمع رؤى مختلف الجنسيات (صور)

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، منتدى شباب العالم 2019، وشهدت المنصة تجمع عدد كبير من شباب العالم من مختلف الجنسيات منبهرين من ثقافة بعضهم البعض.



"انت منين".. تصدرت هذه الكلمات مشهد منتدى شباب العالم 2019، حيث حرص الشباب على التعرف على بعضهم، وتبادلوا ثقافات شعبهم وعن أكثر الأشياء المميزة في بلدهم.



واتفق الشباب على أن المنتدى جمعهم وساعدهم في تكوين الثقافات وتقارب الرؤى.



ويعد منتدى شباب العالم منتدى سنويا عالمي يقام بشرم الشيخ بسيناء، ويعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم.



ينطلق منتدى هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.