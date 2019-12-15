أبوالغيط يعلن رفضه مصطلح الربيع العربى #منتدى_شباب_العالم

انتقد أحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، مصطلح "الربيع العربي".



وأوضح أبوالغيط، خلال الجلسة الأولى من منتدى شباب العالم، أن قتل حوالي 500 ألف سوري، ونزوح 6 ملايين سورى للداخل، وهدم دولة مثل ليببا، وعودة الكوليرا وشلل الأطفال في اليمن، يؤكد أن هذا ليس بالربيع العربي.



جاء ذلك خلال فعاليات جلسة التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بشرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.



