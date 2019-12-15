غدًا.. مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمى للغة العربية

تنظم مكتبة الأسكندرية٬ غدًا الإثنين، بمركز المؤتمرات، قاعة الاجتماعات (C)، احتفالية كبرى باليوم العالمي للغة العربية.



وتتضمن الاحتفالية محاضرة بعنوان «اللغة وأزمة الهوية» يلقيها الدكتور مدحت عيسى٬ باحث لغوي، ومدير مركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بالمدخل الرئيسي، قاعة الأوديتوريوم.



وورشة عمل بعنوان «الأخطاء الشائعة في اللغة العربية» وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا٬ يقدمها حسام مصطفى إبراهيم كاتب، ومؤسس مبادرة «أكتب صح».



يذكر أن اليوم العالمي للغة العربية٬ هو يوم للاحتفال باللغة العربية في 18 ديسمبر من كل عام، تقرر الاحتفال باللغة العربية في هذا التاريخ لكونه اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190 في ديسمبر عام 1973، والذي يقر بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.