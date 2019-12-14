نانسي والعسيلي يتألقان في حفل الجامعة الألمانية (صور)

أحيت، مساء السبت، المطربة اللبنانية نانسي عجرم ومحمود العسيلي واحدة من أقوى الحفلات الجماهيرية على مسرح الجامعة الألمانية بالقاهرة وسط حضور الآلاف من الجمهور.



وبدأت أولى فقرات الحفل مع D.J خالد حسين وسط تفاعل الحضور على العديد من أشهر الأغنيات العربية.



وصعد النجم محمود العسيلي إلى مسرح الحفل وسط تفاعل الحضور وقام بغناء العديد من أشهر أغانيه منها "يا ناس" و"أنا مش مضمون" و"حلم بعيد" و"في حته تانية" وغيرهم العديد وسط أجواء من الرقص وتفاعل الجمهور وظهر الحفل في شكل مبهر من تنظيم هاي ويف أحمد غانم ومحمد غانم.



كان ختام الحفل مع صعود النجمة اللبنانية نانسي عجرم إلى مسرح الحفل على أغنية بدنا نولع الجو سط صيحات وتفاعل الجمهور مرددين أغانيها، ثم قامت بتقديم وصله غنائية رائعة لأكثر من ساعة بالعديد من أشهر أغانيها منها: "أخاصمك آه" و"آه ونص" و"مين ده اللي ناسيك" و"ما تيجي هنا" و"إحساس جديد" و"يا بنات" وغيرهم العديد وسط أجواء من التفاعل والرقص بين الجمهور وقامت "نانسي" في نهاية الحفل بشكر القائمين على إقامة الحفل وتنظيمه، خاصة أنه لصالح جهة خيرية كما أنها تعتبر نفسها من الجمهور المصري.