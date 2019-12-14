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تعليق ناري من عمرو عرفة عن هدف "صلاح" الثاني في واتفورد

السبت 14/ديسمبر/2019 - 07:38 م
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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نشر المخرج عمرو عرفة تدوينة له عبر موقع "تويتر" علق من خلالهاعلى هدف اللاعب المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، الذي أحرزه بكعب رجله اليمنى في شباك فريق واتفورد، بالمباراة التي جمعت بينهما اليوم.

وغرّد المخرج عمرو عرفه، قائلا: "واضح إن إحنا كنا مخدوعين السنين اللي فاتت دي كلها في محمد صلاح، فخر العرب، مطلعشي أشول، كوبري عالمي".

يُذكر أن المباراة التي أقيمت ظهر اليوم السبت، بين فريقي ليفربول وواتفورد على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، انتهت بفوز ليفربول بهدفين دون مقابل أحرزهما محمد صلاح.

أهداف محمد صلاح مع ليفربول

وسجل محمد صلاح 83 هدفا مع ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية منذ انضمامه لصفوف "الريدز" خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادما من روما الإيطالي، ليحطم رقم لويس سواريز نجم برشلونة الإسباني الحالي الذي سجل 82 هدفا مع ليفربول في جميع البطولات.

أهداف محمد صلاح وأهداف لويس سواريز

وسجل محمد صلاح 83 هدفا في 126 مباراة، بينما سجل لويس سواريز 82 هدفا في 133 مباراة.


ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزى برصيد 46 نقطة، متفوقا بفارق ثماني نقاط على ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، و14 نقطة على مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث بينما يحتل واتفورد المركز الـ 20 والأخير برصيد 9 نقاط.

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