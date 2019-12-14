بعد أزمتها الصحية.. صور والدة هبة مجدي تشارك في حفل تكريمها

حرصت والدة الفنانة هبة مجدي، على التواجد خلال حفل تكريمها بإحدى المجلات المصرية والذي أقيم مساء أمس الجمعة وسط حضور عدد كبير من النجوم.



وظهرت والدة هبة مجدي، خلال الحفل وهي بعكاز في يدها وذلك بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها قبل فترة وخضعت بسببها لجراحة بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.



وتغزل جمهور هبة مجدي، في جمالها وأناقتها خاصة أنها تعتمد على إطلالات محافظة، ولكنها في الوقت نفسه تخطف أنظار كل من حولها.



واختارت هبة مجدي، فستانا أسود من تصميم سامو هجرس، حاز على إعجاب متابعيها الذين أكدوا أن الأسود يليق بها.



آخر أعمال هبة مجدي



شاركت هبة مجدي، مؤخرًا في مسرحية "الملك لير"، وهي من بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، رانيا فريد شوقي، ريهام عبدالغفور، هبة مجدي، مجدي كامل، نضال الشافعي، أحمد فؤاد سليم وأيمن الشيوي، وإخراج تامر كرم وترجمة الدكتورة فاطمة موسى.



تدور أحداث المسرحية حول "الملك لير" الذي قرر أن يوزع أملاكه على بناته الثلاث، ولأن ابنته الصغرى لم تشأ أن تنافقه فقد حرمها من نعمه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة غير أن ابنتيه الكبيرتين تقرران الاستيلاء على كل شيء وتطردان والدهما الذي لا يجد الملاذ سوى لدى ابنته الصغرى.



كما تستعد الفنانة هبة مجدي لتصوير دورها ضمن أحداث المسلسل الدرامي الجديد "الأخ الكبير" أمام الفنان محمد رجب، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي، وهو من إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج إسماعيل فاروق، وتأليف أحمد عبدالفتاح.

