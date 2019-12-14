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مصر

بوابات التصدير.. ميناء الإسكندرية والمطارات الأعلى بـ11 مليارًا

السبت 14/ديسمبر/2019 - 03:23 م
ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية
أميرة ممدوح
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طفرة جديدة أحرزتها الصادرات المصرية التي ارتفعت قيمتها إلى 22.6 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2019، مقابل 21.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بزيادة قاربت المليار دولار خلال عام فقط، حسبما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وفي هذا الصدد، كشف تقرير للإحصاء، خريطة بوابات التصدير المصرية الأكثر نشاطًا خلال عام 2019، والتي جاء في مقدمتها ميناء الإسكندرية بصادرات قدرها 6.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، يليه المطارات بقيمة 4.6 مليار دولار، ثم ميناء السويس بقيمة 4.042 مليار دولار.

فيما بلغت قيمة الصادرات المصرية عبر ميناء الدخيلة 1.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، وميناء دمياط 1.4 مليار دولار، وميناء بورسعيد 831.3 مليون دولار، وميناء العريش 400 مليون دولار.

وتذيلت القائمة ميناء القصير وموانئ البحر الأحمر بصادرات بلغت قيمتها 14 مليون دولار، بينما لم يسجل الحدود الجنوبية "وادي حلفا" أي حركة مرور للصادرات المصرية.

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