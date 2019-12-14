البترول تنتهي من إصلاح محابس الغاز المغذية لمناطق وسط البلد

أكد المهندس ياسر فؤاد بهنس رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، إحدى شركات قطاع البترول، أن المختصين بالإدارة العامة للمحطات بالشركة قاموا بإصلاح محابس الدخول والخروج لمنظم عابدين المغذي لمناطق وسط البلد، وذلك بالجهود الذاتية، وباستخدام قطع غيار محلية الصنع، وكذلك دون قطع الغاز عن العملاء، حيث تم عمل مناورة لتشغيل تلك المناطق بواسطة منظمات الشبكة الأخرى.



ويأتي ذلك في إطار حرص "تاون جاس" على تأمين وصول الغاز الطبيعي للمواطنين وضمان سلامة مكونات الشبكة.



وأضاف "بهنس" أن تلك الأعمال تمت خلال فجر يومي الجمعة والسبت الموافقين 13، 14 ديسمبر 2019، بالتنسيق مع حى عابدين، وتم تشغيل المنظم والاطمئنان على ضغوط الشبكة.



وأشار رئيس الشركة إلى أن فرق الصيانة الدورية تقوم بالمرور على الخطوط وشبكات الغاز وغرف المحابس الرئيسية على خطوط الضغط العالي وغرف المحابس الأرضية للتأكد من سلامة مكونات الشبكة، وهذه الأعمال تتم طبقا لخطة معتمدة، وبإشراف دوري من الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".