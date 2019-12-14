محمد رجب وهبة مجدي داخل كواليس "الأخ الكبير"

يواصل الفنان محمد رجب، تصوير مشاهد مسلسله الدرامي الجديد "الأخ الكبير"، بمشاركة الفنانه هبة مجدي، وظهر الثنائي داخل كواليس العمل بإحدى المناطق الشعبية.



ويجسد رجب، شخصية سائق يدعي "حربى أبو رجيلة"، يتعرض لعديد من الأزمات والمشكلات في حياته، وتتصاعد خلال الأحداث.



مسلسل "الأخ الكبير"، يشارك في بطولته كل من النجمة أيتن عامر، عبير صبرى، حلاوة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة "سينرجى".

