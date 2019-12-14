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مصر

اليوم.. الرئيس السيسى يفتتح منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

السبت 14/ديسمبر/2019 - 08:02 ص
جريدة الدستور
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ينطلق اليوم السبت، بمنتجع شرم الشيخ "مدينة السلام"، النسخة الثالثة من "منتدى شباب العالم"، الذى يستمر لمدة أربعة أيام تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث انتهت كافة الاستعدادات اللازمة لبدء فعالياته، وشهدت فنادق المدينة ومطارها الدولى حالة من النشاط والحركة تزامنا مع وصول واستقبال المشاركين في المنتدى.

منتدى شباب العالم، حدث سنوى عالمي انطلق في عام (2017) بمبادرة من الرئيس السيسي، موجها رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم من أرض السلام، ويشهد المنتدى هذا العام مشاركة أكثر من 5000 شاب وشابة من 160 دولة، يعبرون عن آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم في حضور نخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

وأصبح منتدى شباب العالم، نافذة شباب مصر على العالم، ونافذة شباب العالم على مصر، ومناسبة يحصد فيها الشباب استفادة كبرى مهما اختلفت جنسيته أو لغته، حيث تستند جميع جلساته العامة والموازية، وكذلك جميع فعالياته على مبدأ أن الحوار هو السبيل الأفضل الذى يتعين الاعتماد عليه في السعى نحو علاج وتقويم المفاهيم الخاطئة لدى الشباب، واستثمار طاقاتهم وحماسهم وتوظيف ما يتمتعون به من فكر جديد في ضخ دماء جديدة في شرايين مصر، لأنهم المستقبل الحقيقى، والشريك الأول في التنمية والبناء والتعمير.

وعقد المنتدى في مدينة شرم الشيخ، جاء لاختيارها عالميا منذ سنوات "مدينة للسلام"، وكى يرى الشباب من مختلف دول العالم هذا المكان الفريد من نوعه الذى تحول إلى مدينة للسلام، وليتعرفوا على مدى ما يمكن أن يفعله السلام ليس فقط للبشر ولكن أيضا في المدن، وعندما يعلو صوت السلام من مصر ومن فوق منبر هذا المنتدى في ظل الظروف التى تحيط بالمنطقة من صراعات ونزاعات، فإن هذا الصوت سيكون مؤثرا ومعبرا عن رغبة الشباب في السلام بمفهومه الواسع والشامل وبما يجعل صوتهم هو صوت سلام المستقبل.

ويمثل المنتدى فرصة فريدة لمناقشة مجموعة من القضايا التى تهم الشباب في مصر والعالم، وسبل تمكينه في كافة المجالات، حيث تلتقى المفردات الشبابية من مختلف دول العالم بكل اللغات، لتتبادل وجهات النظر وتطرح الأفكار والآراء، وتتيح الفرصة للشباب للتعبير عن آرائهم وافكارهم وطرح مشكلاتهم والاستماع إلى مشكلات الآخرين من الشباب تجاة القضايا التى تشغلهم على المستوى الدولى، باعتبارهم موصلين جيدين لهذه القضايا من مختلف أنحاء العالم.

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