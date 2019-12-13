زكي فطين عبدالوهاب يكشف سر انفصاله عن سعاد حسني

كشف الفنان زكي فطين عبدالوهاب، عن قصة زواجه من الفنانة الراحلة سعاد حسني، وموقف والدته الفنانة ليلى مراد من هذه الزيجة.



وقال خلال لقائه في برنامج "الجمعة في مصر"، مع الإعلامية ياسمين سعيد، والمذاع عبر فضائية "mbc مصر": "كنت بدرب في فيلم "أهل القمة" وفي سنة تانية معهد، ووقتها كانت سعاد حسني، قد انفصلت عن علي بدرخان، وحصل نوع من الإعجاب، والذي تطور لقصة حب".



سبب انفصاله عن سعاد حسني



وعن انفصالهما قال: "التركيبة من البداية لم تكن تنفع لأنها كانت نجمة كبيرة جدًا وأنا كنت طالب وانبهرت بها، لأنها سعاد حسني، ويمكن أكثر ما شدها فيّ هو التلقائية".



وأكد أن والدته الفنانة ليلى مراد، عارضت هذه الزيجة، وكان سبب اعتراض والدته هو أنها لم تحب فكرة أنه طالب وهي نجمة كبيرة، وعلى عكس موقف والدته كان رأي خاله منير مراد، والذي وافق عليها.



وقال إنه اعتقد أن سعاد حسني، أحبت علي بدرخان أكثر منه.



