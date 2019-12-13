زكى فطين عبد الوهاب: والدتى لم تفكر أبدًا فى الشهرة وعارضت دخولى الفن

قال الفنان زكي فطين عبد الوهاب، إنه درس في معهد السينما قسم الإخراج، واحتار ما بين الكتابة والإخراج.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "الجمعة في مصر"، مع الإعلامية ياسمين سعيد، والمذاع عبر فضائية "mbc مصر": "عملت مساعد مخرج، وبعد ذلك اكتشفت اني أفضل الكتابة عملت على أفلام أجنبية تسجيلية أنفذها في مصر، وأول فرصة تمثيل كانت مع المخرج يوسف شاهين، ويسري نصر الله".



وتابع أن المخرج يوسف شاهين، كان شخصية صعبة ولكنه كان يحببك في العمل ومخلص جدًا في عمله وتعلمنا منه السينما، واستفدت منه الإخلاص.



حياته مع والدته الفنانة ليلي مراد

قال الفنان زكي فطين عبدالوهاب، إنه أخذ حب الموسيقى من والدته الفنانة الراحلة ليلى مراد، والكوميديا من والده فطين عبد الوهاب، وبدأت والدته تشجيعه على لعب "الدرامز" في سن الـ13 عامًا.



وأضاف: "والدتي كانت ست بسيطة جدًا ولم تكن تفكر أبدًا في قصة الشهرة وهي ست بيت ولديها كم كبير من الحنية ولم تكن تريد دخولي مجال الفن لأنها كانت تخشى عليّ من ذلك، وكان والدي قد توفي وقتها".



وأكد أن والده كان شخصية صارمة بحكم كونه ضابط جيش سابقًا، أما والدته فكانت حنونة جدًا، ومن أحب أعمالها له فيلم "غزل البنات"، وعن أقرب الناس لوالدته رشدي أباظة وسامية جمال وتحية كاريوكا.

