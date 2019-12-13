"التاورغي" يدعو الجامعة العربية لسحب الاعتراف بحكومة الوفاق

قال سراج التاورغي، الباحث والحقوقي الليبي، إن كل أجهزة مخابرات العالم، تعلم أن ميليشيات فايز السراج والمقاتلين بها مطلوبين محليًا ودوليًا، وأن المخابرات الدولية لديها قوائم بعشرات ومئات الأسماء منهم، ومع ذلك ما زالوا يعترفون بحكومة فايز السراج، وما زال يعطونها شرعية دولية، مشيرا إلى أن الموقف الدولي يكيل بمكيالين في ليبيا.



وأضاف "التاورغي"، خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي مصطفى بكري، أن القيادة العامة للجيش الليبي قضت على أكبر أسماء الإرهابيين سواء كان بالقتل أو الاعتقال، وعلى رأسهم الإرهابي هشام عشماوي.



وأكد أن حكومة السراج دمرت ليبيا، داعيا الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ومصر، للتحرك سريعًا لسحب الاعتراف منها.

