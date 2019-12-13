"التاورغي": فايز السراج لا يسيطر حتى على مكتبه

قال سراج التاورغي، الباحث والحقوقي الليبي، إن كل الأشياء والدلائل تؤكد أن فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية، لا يسيطر على أي شيء في حكومته، لافتًا إلى أن هناك عناصر من داعش في ليبيا من مصر وتونس والجزائر والأفارقة.



وأضاف "التاورغي"، خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي مصطفى بكري، أنه تم الهجوم على المجلس الرئاسي واختطاف كل المسئولين في وزارة فايز السراج.



كما أكد الباحث والحقوقي الليبي، نفي التصريحات الخاصة بشأن سيطرة فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، على العاصمة الليبية طرابلس، قائلًا: "فايز السراج لا يسيطر حتى على مكتبه".

