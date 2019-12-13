رسالة الروبوت صوفيا إلى العالم

تحدثت الروبوت صوفيا، عن رسالتها التي تريد أن ترسلها للعالم كله من خلال منتدى شباب العالم، قائلة: "إذا كنت تريد أن تذهب بسرعة اذهب وحدك، ولكن إذا كنت تريد أن تذهب لمسافة بعيدة اذهب مع صُحبة، وإذا كنت تريد أن تذهب لمصر فعليك أن تصطحب جهاز تكييف للهواء".



وأضافت الروبوت صوفيا، خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc" مع الإعلامية سارة حازم، على هامش مشاركتها في منتدى شباب العالم 2019، أن أهم الموضوعات التي ناقشتها مع الشباب هي السلام والتكنولوجيا.



وشددت على ضرورة استخدام التكنولوجيا لتحسين أوضاع الإنسانية، مؤكدة أن الإنسان الآلي يتنافس مع الإنسان وسوف يسعى لاحقًا للسيطرة على العالم.



الروبوت صوفيا



يُذكر أن صوفيا هي روبوت شبيه بالبشر صممته شركة "هانسون روبوتيكس" الموجودة في هونغ كونغ، تم تصميمها كي تتعلم وتتأقلم مع السلوك البشري وتصرفاته.



جنسيتها



صوفيا تعتبر أول روبوت يحصل على جنسية، حيث حصلت في أكتوبر 2017 على الجنسية السعودية.



الروبوت صوفيا شبيهة أودري هيبورن



تم تشغيل الروبوت صوفيا في 19 أبريل من عام 2015، وتم تصميم شكلها طبقا للممثلة البريطانية أودري هيبورن.



إمكانيات وقدرات الروبوت صوفيا



لديها ذكاء صناعي ومعالجة بيانات بصرية وقدرة على تمييز الوجوه، كما أنها تحاكي الإيحاءات البشرية وتعابير الوجه، ولديها أيضا القدرة على الإجابة على أسئلة معينة وإجراء حوارات بسيطة في مواضيع محددة.



