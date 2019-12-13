تعليق أول مضيفة طيران من أصحاب متلازمة داون عن رحلتها داخل الطائرة

قالت هبة عاطف أسعد، أول مضيفة طيران بمتلازمة داون في الشرق الأوسط، إنها حاليًا طالبة بكلية إعلام وتتمنى أن تكون مذيعة وتحلم بالتدرب في قناة mbc.



وكشفت خلال لقائها في برنامج "الجمعة في مصر"، مع الإعلامية ياسمين سعيد، والمذاع عبر فضائية "mbc مصر، عن كواليس رحلة الإنسانية التي شاركت فيها كمضيفة على متن الطائرة التي غادرت مصر في طريقها إلى العاصمة السودانية الخرطوم، مؤكدة أنها حققت حلم حياتها لأنها من محبي السفر خاصة في الدول العربية.



تفاصيل مبادرة رحلة الإنسانية

وقال السفير رضا عبدالعزيز، صاحب فكرة مبادرة رحلة الإنسانية، وصاحب فكرة أن تكون هبة أول مضيفة من متلازمة داون، إن الفكرة جاءته خلال تنظيم ملتقى الإنسانية في السودان والذي كانت له عدة فعاليات منها مؤتمر، وجلسات أسرية، وفكر في تقديم شيء مميز بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق ذوي الإعاقة ضمن مبادرة لتحقيق الأمنيات وتحقيق أمنية هبة بأن تكون مضيفة.



وأضاف أن نفس الطائرة تواجد عليها محمد يحيى، أول كابتن كطيار مقعد، وهو من ذوي الإعاقة الحركية، ومن أهداف الرحلة هو تذكير دول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا باحترام حقوق ذوي الإعاقة في يومهم العالمي واخترنا هبة لأنها رمز ملهم وهي من النجوم التي تستطيع في متلازمة داون.



وقالت هبة، إنها سمعت كلمة لن تنساها عمرها من السفير رضا عبدالعزيز، وهي أن لديها كاريزما وحضورا.



وأكد أن هبة، تعاملت مع الموضوع بشكل جيد جدًا رغم قلة تدريبها بسبب ضيق الوقت، ولكن لديها خبرات حياتية كبيرة جدًا بسبب مشاركتها في المسرح، وحاولت التجاوب مع أحد الأطفال الذين كانت لديهم رهبة من الطائرة وقامت بإهدائها عروس المولد التي أهديناها لها في السودان والتقطت معها صورا تذكارية حتى هدأت تمامًا.



