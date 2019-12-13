حماقى عن حفله فى السعودية: جمهور رائع استمتعت بالغناء معه

عبر الفنان محمد حماقي، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه حفله، أمس الخميس، في موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.



وقال محمد حماقي، في تعليقه على الصور التي قام بنشرها من الحفل عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام": "حفلة رائعة وجمهور أروع.. شكرا لجمهور الرياض.. استمتعت بالغنا معاكم، وإن شاء الله تتكرر تاني قريب".



وكان محمد حماقي، قد قدم خلال الحفل باقة مميزة من أهم وأفضل أغانيه التي تجمع بين القديم والحديث، وسط تفاعل من الجمهور الكبير الحاضر للحفل معه.



جديد محمد حماقي



وطرح محمد حماقي، مؤخرًا أغنية "راسمك في خيالي" وهي إحدى أغاني ألبوم "كل يوم من ده"، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد النادي، والتوزيع الموسيقي والمكساچ لـ"تميم"، والفيديو كليب من إخراج مصطفى عامر.



واستطاع حماقي أن يكسر بهذا الكليب حاجز الـ2 مليون مشاهدة، حيث حقق هذا الرقم بعد أربعة أيام من طرحه.

