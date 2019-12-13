أمن القاهرة يوجه قافلة طبية لعدد من دور المسنين (فيديو)





وتولى وزارة الداخلية جهودها باستمرار توجيه القوافل الطبية والإنسانية، لما لها من اعتبارات إنسانية واجتماعية، إيمانًا بالدور المجتمعي الذي تضطلع به أجهزة الوزارة للمساهمة في تقديم الدعم للمواطنين الأولى بالرعاية.

واصلت أجهزة الأمن تنفيذ مبادرة "كلنا واحد"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة لتقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.وقامت وزارة الداخلية بتنظيم قافلة طبية وإنسانية لعددٍ من دور المسنين بالقاهرة، لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية، وتقديم المساعدات العينية لنزلاء الدور.تم توقيع الكشف الطبي على النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، كما تم توزيع عدد من المساعدات العينية "بطاطين"، وعبوات غذائية متنوعة بالمجان عليهم، لإدخال البهجة والسرور على نفوسهم، وقد أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة، وتلك المبادرة من وزارة الداخلية.