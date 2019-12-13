موكب الزوارق الذهبية يستكمل مراسم تتويج ملك تايلاند

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو، أثناء مراسم تتويج ملك تايلاند، ماها فاجيرالونجكورن، والتي اختتمت باستعراض كبير لموكب من الزوارق الذهبية التي عبرت النهر الرئيسي في بانكوك.



كما تجمع عشرات الآلاف من الأشخاص على جانبي النهر لمشاهدة الفعالية التقليدية التي تعود إلى 7 قرون.



وقد تُوّج الملك فاجيرالونكورن، المعروف أيضا باسم الملك راما العاشر، رسميا في مايو الماضي، خلال احتفالات استمرت 3 أيام امتلأت بالمراسم الهندوسية والبوذية القديمة غير أن موكب المراكب يمثل آخر خطوات الملك في ارتقاء العرش.



وفى إطار تقليد عمره نحو سبعة قرون احتل مركب الملك وسط الموكب الذى شارك فيه 52 زورقا ذهبى اللون كانت كلها منحوتة بإتقان على شكل طيور البجع وكائنات أسطورية.



وراح حوالى 2200 رجل كانوا يمسكون بالمجاديف وهم يرتدون ملابس خاصة بهذه المراسم يحركون الزوارق الخشبية على امتداد مسار الموكب لمسافة 3.4 كيلومتر محافظين على سرعة واحدة بما يرددونه من أناشيد.