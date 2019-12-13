الشرطة تضبط «فهكاني» ذبح شابًا أمام الأهالي في عرب غنيم بحلوان

لقي شاب مصرعه على يد فكهاني عقب مشاجرة نشبت بينهما بمنطقة حلوان.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم أحمد البنداري رئيس مباحث قسم شرطة حلوان يفيد بوجود جثة لشاب في العقد الثاني من عمره مستشفى النصر بحلوان.



وبانتقال النقيب أحمد فتحي معاون مباحث القسم للمستشفى تبين أن الشاب لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله استقبال مستشفى النصر.



وبإجراء التحريات ووضع خطة للبحث برئاسة المقدم أحمد البنداري تمكن رجال مباحث القسم من القبض على المتهم وجاري تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لتولي التحقيقات