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اقتصاد

روسيا تخفض سعر الفائدة الرئيسى إلى 6.25%

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 01:33 م
جريدة الدستور
وكالات
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خفض البنك المركزي الروسى سعر الفائدة الرئيسى إلى 6.25%، اليوم الجمعة، في خامس خفض لتكاليف الإقراض هذا العام، وقال إنه سيدرس الحاجة إلى مزيد من التخفيضات فى النصف الأول من 2020 بسبب تباطؤ التضخم.

جاء الخفض متوافقًا مع توقعات السوق، وتوقع أغلب المحللين في استطلاع أجرته، في وقت سابق هذا الشهر أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة 25 نقطة أساس.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بسبب تباطؤ التضخم، وهو مؤشر مهم يسعى إلى إبقائه تحت السيطرة، إلى 3.4% في التاسع من ديسمبر بعد أن نزل لما دون هدف 4% قبل عدة أسابيع.

وتجاهل الروبل إلى حد كبير تغيير سعر الفائدة، إذ ظل مستقرًا عند 62.39 مقابل الدولار، وهو أقوى مستوياته منذ يوليو 2018.

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