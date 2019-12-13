البعثة الدبلوماسية الليبية في مصر تتبرأ من السراج وتنحاز للجيش

أعلنت البعثة الدبلوماسية الليبية في مصر، اليوم الجمعة، في بيان لها، أنها تبرأت من حكومة الوفاق غير المعتمدة برئاسة فايز السراج، وانحيازها في صف الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر والحكومة المؤقتة بقيادة عبدالله الثني.



وأعلنت الخارجية التركية، في 28 نوفمبر الماضي، توقيع أنقرة مذكرتي تفاهم أمنية وبحرية مع حكومة السراج، التي تتلقى من تركيا دعما عسكريا كبيرا في مواجهة الجيش الوطني الليبي.