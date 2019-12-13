الحكومة: تسريح 3 ملايين موظف "شائعة"

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام الحكومة تسريح 3 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة قسرًا، تزامنًا مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وقد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء.



وأكد أنه لا نية على الإطلاق لتسريح أيٍ من موظفي الدولة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، مُوضحًا أن الدولة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق جميع الموظفين، مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وكافة العاملين به دون المساس بأي حق من حقوقهم، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها.



وفي سياق متصل، تسعى الحكومة لتحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة والاهتمام بالعنصر البشري من خلال تصميم برامج تدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لإعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسي من أجل بناء جهاز إداري كفء وفعال، يُطبق معايير الحوكمة، ويتوافق مع الرؤية الموضوعة باستراتيجية مصر 2030.



وفي النهاية، ناشد الجهاز وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب مُوظفي الدولة، خاصةً أن مثل هذه الشائعات قد سبق نفيها وتوضيح الحقائق بشأنها أكثر من مرة.



كما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تلف المحاصيل الزراعية بمناطق وجود "السدة الشتوية"، نتيجة انقطاع المياه بالمجاري المائية المغذية لتلك المحاصيل، وقد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء.



وأكدت أنه لا صحة لتلف المحاصيل الزراعية بمناطق وجود "السدة الشتوية" نتيجة انقطاع المياه عن هذه المناطق، مُوضحةً عدم تأثر المحاصيل الزراعية بهذه المناطق، حيث يتم تطبيق هذا النظام سنويًا تزامنًا مع موسم الشتاء وعدم حاجة المحاصيل إلى كميات كبيرة من مياه الري، حيث يتم تطبيقه بهدف صيانة شبكات الري والصرف لتحسين أدائها على مدار العام.



ويبدأ تطبيق نظام "السدة الشتوية" في الفترة من 24 ديسمبر الجاري إلى 3 فبراير من كل عام، وذلك منذ بناء السد العالي، حيث يتم تقسيم هذه الفترة على 5 قطاعات مختلفة (غرب الدلتا، مصر الوسطى، شرق ووسط الدلتا، مصر العليا)، بحيث تكون مدة "السدة الشتوية" لكل إقليم 15 يومًا، وتستغل هذه الفترة لإنجاز الكباري والمشاريع التي تتطلب عدم وجود مياه في الترع مثل مشاريع (التبطين والتحجير والصرف الزراعي).



وتحرص الوزارة خلال فترة "السدة الشتوية" على ضخ مياه تكفي الاحتياجات المائية للشرب وتسيير السفن النيلية، بالإضافة إلى إصدار بيان يومي يوضح الأعمال المُنجزة بمناطق "السدة الشتوية" على مستوى محافظات الجمهورية، لتحقيق التواصل التام مع مستخدمي المياه بكافة قطاعات الدولة، والتأكد من توافر احتياجاتهم من المياه.



وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أية حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة، وفي حال وجود أي استفسارات يمكن الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (mwri.gov.eg).