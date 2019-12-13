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5 طرق للتخلص من جفاف بشرتك في الشتاء

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:44 ص
جريدة الدستور
نور أيمن
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بالتزامن مع بدء فصل الشتاء رسميًا يتعرض جلد اليدين والقدمين والوجه للجفاف بسبب الأجواء الباردة ما يصيب حواء بالحرج بسبب الخشونة التي يمكن أن تصيب يديها وقدميها، لذا تلجأ لشراء كريمات مختلفة للتخلص من هذه المشكلة.

ونقدم بعض الطرق الموفرة والطبيعية للتخلص من جفاف الجلد بالشتاء بحسب موقع " BEST PRODUCTS":

الشوفان
يعمل الشوفان على ترطيب البشرة والجلد عند وضعه بماء دافي ويغسل به الجسم، فيساعد الشوفان على احتفاظ البشرة برطوبتها ويزيل الجفاف الذي يحدث بشكل كبير أثناء فصل الشتاء بسبب التعرض للهواء لفترات طويلة
5 طرق للتخلص من جفاف
زيت جوز الهند
استخدام زيت جوز الهند كمرطب لليدين يعمل على التخلص من الجفاف لأنه يخترق خلايا الجلد، ويتحول زيت جوز الهند من السائل إلى الصلب عند تعرضه لدرجة حرارة الغرفة العادية.
5 طرق للتخلص من جفاف
الزبادي كامل الدسم
نظرًا لإحتوائه على حمض اللاكتيك أو اللبنيك الذي يعتبر مقشر طبيعي لإزالة الجلد الميت بلطف وتساعد الدهون أيضًا الموجودة به على ترطيب الجلد، ويتم ذلك عن طريق مزج الزبادي مع العسل ووضعه على اليدين لمدة 10 دقائق ثم غسله ليساعد على التخلص من الجفاف والجلد الميت الذي يصاحب اليدين خاصة في فترة الشتاء.
5 طرق للتخلص من جفاف
جل الصبار
يساعد جل الصبار على حل مشكلة الجفاف، بجانب أنه يهيج الاحمرار المصاحب للجفاف، كما أنه يقلل من علامات الشيخوخة، بينما لابد من تجربة جل الصبار على الجلد لتفادي الإصابة بالالتهاب أو التحسس.
5 طرق للتخلص من جفاف
الأفوكادو
يحتوي الأفوكادو على الدهون المغذية التي تعمل على ترطيب البشرة من الجفاف، ويأتي ذلك عن طريق مزج نصف ثمرة من الأفوكادو مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من السكر ثم يوضع علي الجلد المراد تقشيره، وترطيب ما تم جفافه بسبب الأجواء الباردة.
5 طرق للتخلص من جفاف
 

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