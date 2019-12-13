إزالة 371 حالة تعدٍ على المصارف في 9 محافظات

قال المهندس خالد عبدالرحمن مدين، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بوزارة الموارد المائية والري، إنه تم تنفيذ عدة حملات لإزالة التعديات على المصارف بأنحاء الجمهورية، منذ بداية شهر ديسمبر وحتى اليوم الجمعة، بلغت 371 إزالة في 9 محافظات.



وأوضح رئيس الهيئة، أن الإزالات تنوعت ما بين مبان خرسانية أو مبان بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور أو ردم بالجسور أو قطع جسور أو عائمات مخالفة، كما تستمر أعمال الإزالات في تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذي تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.



وأوضح رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، أنه تم خلال شهر نوفمبر تنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين القبلي والبحري، منها «83» إزالة في نطاق القناة وسيناء، و«203» إزالات في نطاق إقليم شرق الدلتا، موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية فى 9 محافظات.

