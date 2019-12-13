ضبط 1218 هاربًا من تنفيذ الأحكام بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية في أسوان بالتنسيق مع فرع الأمن العام، حملة مكبرة استهدفت ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام والخارجين على القانون، في مراكز وقرى المحافظة.



وأسفرت الحملة عن تنفيذ 1218 حكمًا قضائيًا، خلال يومين وهم كالتالي: 251 حكم حبس جزئي، و48 حكم حبس مستأنف، فضلًا عن 694 أحكام غرامات، و221مخالفات.



وتحررت المحاضر اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتولت النيابة تحقيقاتها تجاههم، في إطار خطة مديرية أمن أسوان، برئاسة اللواء هشام فاروق مدير الأمن، بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، فضلا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة، والحد من تعاطي المواد المخدرة، أو الاتجار فيها.