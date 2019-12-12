استسلام مسلحين من ميليشيات طرابلس للجيش الوطني الليبي

أعلن الجيش الوطني الليبي، مساء اليوم الخميس، عن استسلام 11 مسلحا تابعا لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج في محور صلاح الدين ضمن عملية الجيش لدخول العاصمة طرابلس.



وأوضحت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني في بيان مساء اليوم" 11 مُسلحًا من الشباب المُغرّر بهم والذين يتبعون لمجموعات الحشد المليشاوي يقومون بتسليم أنفسهم للوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة بمحور صلاح الدين بعد أن تواصلو مع القوات المسلحة وتم منحهم الآمان من قبل وحداتنا".



على جانب آخر أكد الجيش الليبي سيطرته على الطريق الرئيسي بمنطقة الساعدية جنوب طرابلس وسط اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق بمحور وادي الربيع.



وكان المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري أوضح في وقت سابق أن لديهم سيطرة جوية ومدفعية كاملة على مواقع حكومة الوفاق وننفذ عمليات نوعية ضد أهداف لكتائبها.

