-
الجمعة 13 ديسمبر 2019 الموافق 16 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استسلام مسلحين من ميليشيات طرابلس للجيش الوطني الليبي

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:50 م
جريدة الدستور
محمد عمر
طباعة
أعلن الجيش الوطني الليبي، مساء اليوم الخميس، عن استسلام 11 مسلحا تابعا لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج في محور صلاح الدين ضمن عملية الجيش لدخول العاصمة طرابلس.

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني في بيان مساء اليوم" 11 مُسلحًا من الشباب المُغرّر بهم والذين يتبعون لمجموعات الحشد المليشاوي يقومون بتسليم أنفسهم للوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة بمحور صلاح الدين بعد أن تواصلو مع القوات المسلحة وتم منحهم الآمان من قبل وحداتنا".

على جانب آخر أكد الجيش الليبي سيطرته على الطريق الرئيسي بمنطقة الساعدية جنوب طرابلس وسط اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق بمحور وادي الربيع.

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري أوضح في وقت سابق أن لديهم سيطرة جوية ومدفعية كاملة على مواقع حكومة الوفاق وننفذ عمليات نوعية ضد أهداف لكتائبها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيش الوطني الليبي: حكومة الوفاق تستعين بعصابات تشادية

الجيش الوطني الليبي يسيطر على معسكر اليرموك بطرابلس

الجيش الوطني الليبي يكشف عن انهيار سلاح الجو بحكومة الوفاق

المسماري: قريبون من قلب العاصمة طرابلس

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

قرار جمهوري بتخصيص أراض في بورسعيد وسيناء لإقامة مجتمع عمراني

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على أبرز الملفات المطروحة في النسخة 3 من منتدى شباب العالم

منذ حوالي 17 ساعة

الأرصاد: سقوط أمطار على القاهرة.. والعظمى 19 درجة

منذ حوالي 4 ساعات

محمد رمضان ينشر فيديو لـ جوهرة

الصور

image description

"مرسى علم" تمنع تجول الأغنام في شوارعها

image description

انطلاق مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

image description

حملات مكثفة لإيقاف البناء المخالف بحي شرق الإسكندرية

image description

محافظ بني سويف يحيل مسئولي الإشغالات والبيئة بالواسطى للتحقيق

image description

محافظ بني سويف: لن أدخر جهدًا للدفع بالاستثمار في "كوم أبو راضي"

الأكثر قراءة

وفاة شريف السقا مخرج برنامج "الحكاية"

حفتر يعلن بدء "عملية حاسمة" لاستعادة طرابلس من "الخونة"

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

الشيوخ الأمريكي يعترف رسميا بإبادة تركيا للأرمن

أيام زمان

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

حقيقة نهاية «ممالك النار».. حكاية 3 خونة أسقطوا حكم المماليك

أغرب 5 شائعات طاردت ليلى علوي: «تاجرت في المخدرات وماتت»

البحث عن «أنوثة» عائشة الكيلانى: «لو دخلت مسابقة ملكات جمال هكسب»

نجم الساعة

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

الصحة

قِصر النظر يرفع خطر انفصال الشبكية

دواء جديد لعلاج اللوكيميا خال من الآثار الجانبية

من بين 5 عادات.. مشاهدة التلفزيون الأخطر على الأطفال

تغيرات جينية جديدة تؤدي لارتفاع ضغط الدم لدى الشباب

الرئيس نيوز

"تاج".. قصة أصغر مشارك بمنتدى الشباب.. ووالدته تستعد للغناء على المسرح (صور)

استسلام 11 مسلحا من ميليشيات طرابلس للجيش الوطني الليبي

طالبة إعدادي تشارك في منتدى الشباب: "مصر تحتاج الكثير من شبابها وأطفالها أيضا"

وفاة مخرج برنامج عمرو أديب في حادث سير

منوعات

كلب شجاع ينقذ أسرة من الموت حرقًا

نصائح لمحاربة احتباس الماء في الجسم

نصائح بسيطة لممارسة الرياضة في الشتاء

اكتشاف عناكب قاتلة تعيش في الأثاث

كشكول

"السلام" تضع اللمسات النهائية لخطة امتحانات نصف عام

مشيرة خطاب: لا يمكن تجاهل دور الإعلام في محاربة العنف

جامعة أسوان تحصد مركزا متقدما من بين الجامعات العربية

"حجازي" يتفقد سير العملية التعليمية بالمدرسة الحكومية الدولية بأكتوبر

إسلام سياسي

داعش يتبنى هجوم النيجر الإرهابي

بعد فشلها خلال 6 سنوات.. الإخوان توقف مزاعم شرعية الرئيس المعزول

بحضور مرشد الإتحاد.. «العالمى للتصوف» بإندونيسيا يحضر لملتقى القمة الصوفية العالمى

انقسام داخل الطرق الصوفية بعد قرار إيقاف إبراهيم إبو حسين عن الخطابة

مقالات الرأي
ماجد حبته
منتدى أسوان.. خطوة بعد خطوات
د. محمد عفيفي
إنها القاهرة.. كم قهرت جبابرة
مدحت بشاى
شباب جامعاتنا والإعداد النفسى
جلال حمام
الحلم.. كلمة سر نجاح الرئيس
المزيد

الثقافة

وائل خورشيد يكتب: رسائل من قلب الأماكن

أحمد سويلم وعزوز إسماعيل فى صالون الأوبرا الثقافي.. 25 ديسمبر

إدراج اسم عبد المنعم مدبولى فى مشروع "عاش هنا" بمصر الجديدة

"حرب الشائعات وخطر الإرهاب" بثقافة الأقصر

صفحتنا ع الفيس بوك