بسبب شدة الرياح.. إلغاء الألعاب النارية بموسم الرياض

أعلنت الصفحة الرسمية لموسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عبر موقع "تويتر"، إلغاء الألعاب النارية بسبب شدة الرياح في المملكة.



وقالت في تغريدة عبر الصفحة: "اضطرينا اليوم إننا نلغي الألعاب النارية في برج المملكة وبرج الفيصلية بسبب سرعة الرياح".



واعتذرت الصفحة لمتابعيها، مؤكدة أنها تتمنى تقديم خدمات أفضل للجمهور.



وكان موسم الرياض، قد اعتاد منذ بدايته على تخصيص يوم الخميس لرسم العديد من اللوحات الفنية في سماء الرياض بالألعاب النارية تبدأ في تمام الساعة التاسعة من برج المملكة، وبرج الفيصلية، والرياض بوليفارد، وصحاري سيتي.

