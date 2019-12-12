أحمد سويلم وعزوز إسماعيل فى صالون الأوبرا الثقافي.. 25 ديسمبر

يستضيف صالون الأوبرا الثقافي بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، كل من الشاعر أحمد سويلم، والناقد الدكتور عزوز إسماعيل، وباقة من شعراء وكتاب مصر بمناسبة اليوم العالمى للغة العربية، ويدير الصالون الفنان أمين الصيرفي، وذلك يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر فى تمام الساعة السابعة مساءً.



تقرر الاحتفال باللغة العربية في هذا التاريخ لكونه اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190 في 18 ديسمبر عام 1973، والذي يقر بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة. بعد اقتراح قدمته المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو.

