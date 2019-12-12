غدًا.. انقطاع المياه لمدة 12 ساعة عن فيصل والهرم

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقطع مياه الشرب لمدة 12 ساعة تبدأ في السادسة من مساء غدٍ وحتى السادسة من صباح السبت؛ لتنفيذ أعمال تحويل خط مياه الشرب قطر 1000 مم لاستكمال أعمال رصف شارع ترعة عبدالعال بحى بولاق الدكرور، وربط توسعات محطة أبو روراش الجديدة بالمرحلة القائمة.



وقالت الشركة إن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى (حى بولاق الدكرور، مراكز ومدن شمال الجيزة، كفر طهرمس، شارع الهرم ومتفرعاته، شارع فيصل ومتفرعاته).



وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشآت الحكومية والخاصة تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال مدة الانقطاع، كما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات محملة بمياه الشرب لتتحرك للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ 125.