أمينة خليل بطلة فيلم حسن الرداد الجديد.. صورة

كشف الفنان حسن الرداد، عن البطلة التي ستشاركه في فيلمه الجديد والذي يستعد لتصويره خلال الفترة المقبلة.



ونشر "الرداد"، صورة له برفقة الفنانة أمينة خليل، والتي كان قد نشر صورة له برفقتها من الخلف وترك الأمر لجمهوره للتكهن حول اسم النجمة التي معه ليعلن اليوم أن أمينة خليل هي النجمة التي ستشاركه بطولة فيلمه، والذي يحرص على التكتم على تفاصيله إلى الآن.



وكان قد كشف في تصريحات له لبرنامج "et بالعربي"، والمذاع عبر فضائية "روتانا"، أن الأعمال تدور حول الأكشن والرومانسي.



وكان حسن الرداد، قد شارك للمرة الأولى في بطولة مسرحية "لوكاندة الأوباش"، في أول عمل مسرحي له، وحققت المسرحية نسبة نجاح كبيرة خلال عرضها في موسم الرياض بالسعودية، ويشارك في بطولتها ماجد المصري، مايا دياب، شيماء سيف، حمدي الميرغني، أوس أوس، والمطرب الشعبي سعد الصغير وهالة فاخر، ويخرج العمل الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.



كما انتهت أمينة خليل، مؤخرًا من تصوير مشاهدها في فيلم "لص بغداد"، والذي تقدم فيه شخصية جريئة وشريرة وصعبة، وهو من بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، صلاح عبدالله وأحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف في الأحداث، والفيلم من بطولة إخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سينرجي فيلمز.

