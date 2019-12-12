"كويس إني خلفت بدري".. شاهد مقلب رامز جلال في محمد هنيدي

وقع الفنان محمد هنيدي، ضمن ضحايا مقالب الفنان رامز جلال، وذك خلال تواجدهما معًا في المكتب.



والتقط رامز جلال فيديو لهنيدي، وهو متخفي وقام بتقليد صوت قطة، الأمر الذي أفزع محمد هنيدي، وقام بسبه.



وأعاد محمد هنيدي، نشر الفيديو مرة أخرى عبر صفحته بـ "تويتر"، وعلق عليه قائلًا: "رامز جلال وهو مستنيني امبارح في المكتب الحمد لله إني خلفت بدري".



جمهور رامز جلال، انهال بالتعليقات على الفيديو التي أكدت أنه سيتسبب في موت أحد زملائه من النجوم بسبب مقالبه فيهم.



ولا يكتفي رامز جلال ببرامج المقالب التي يقدمها كل عام في السباق الرمضاني ولكنه يستغل أي مناسبة تجمعه بزملائه النجوم، لتنفيذ مقالبه بهم مهما كانت درجة قربه منهم.

