150 عضوًا تقدموا لانتخابات المخابز باتحاد الغرف التجارية

شهدت الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إقبالا كبيرا من أصحاب المخابز على مستوى الجمهورية للانضمام للشعبة.



وبلغ عدد المتقدمين حتى أمس الأربعاء، 150 عضوا، ولا يزال الباب مفتوحا أمام الجميع، حتى يوم الخميس 19 ديسمبر الجاري.



وكان باب التقدم للانضمام للشعبة، قد بدأ منذ 20 نوفمبر الماضي، لتجديد مجلس إدارتها لدورة 2020 - 2024.



ومن المتوقع أن يزداد الإقبال خلال الأيام المقبلة للانضمام للشعبة، ويشترط في المتقدم سداد رسوم الغرفة التجارية حتى نهاية 2019، أو تسليم شهادة قيد بالغرفة، تفيد سداده لرسوم الغرفة التجارية وصورة من السجل التجاري لم يمر عليه ثلاث سنوات.