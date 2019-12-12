تقرير رسمى: 52 مليار جنيه زيادة فى الودائع الحكومية

سجلت الودائع الحكومية ارتفاعًا بأكثر من 50 مليار جنيه خلال عام، بعد أن قفزت إلى 575.9 مليار جنيه حتى شهر أغسطس 2019، مقابل 523.3 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2018، بزيادة قدرها 52.6 مليار جنيه في عام، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.



وأضاف جهاز الإحصاء، أن الودائع الحكومية بالعملة المحلية ارتفعت إلى 489.7 مليار جنيه خلال شهر أغسطس 2019 مقابل 404.9 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 84.8 مليار جنيه، فيما بلغت الودائع الحكومية بالعملة الأجنبية 86.2 مليار جنيه مقابل 118.4 مليار جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها.



كان جهاز الإحصاء، قد أعلن ارتفاعًا إجماليًا للودائع الحكومية، وغير الحكومية إلى 4 تريليونات جنيه خلال أغسطس 2019 مقابل 3.6 تريليون جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2018، بينها 3.2 تريليون جنيه بالعملة المحلية و794.6 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.