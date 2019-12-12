البورصة تخسر 3.1 مليار جنيه فى نهاية تعاملات الأسبوع

واصلت مؤشرات البورصة، هبوطها، لدى إغلاق معاملات الأسبوع، اليوم الخميس، بدعم من استمرار الضغوط البيئية، التي بدأت منذ نهايات الأسبوع الماضي.



وخسر رأس المال السوقي، لأسهم الشركات المقيدة نحو 3.1 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 686.6 مليار جنيه.



تراجع المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس30" بنسبة 51. 0 %، بما يعادل 68.75 نقطة ليغلق عند مستوى 13358 نقطة، كما هبط المؤشر الثانوى "إى جى إكس70" بنسبة 61. 0 %، بما يعادل 86. 0 نقطة لينهى التعاملات عند مستوى 520.69 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 477.4 مليون جنيه، بتداولات سجلت نحو 84.9 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 15.6 ألف صفقة بيع وشراء.