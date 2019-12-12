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مصر

اتفاقية تصنيع 1300 عربة سكة حديد بمليار و16 مليون يورو

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:07 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
علا غزال
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شهد وزيرا النقل والمالية، مراسم توقيع اتفاقية التمويل الخاصة بعقد توريد وتصنيع 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب بقيمة مليار و16 مليون و50 ألف يورو، حيث وقعت الاتفاقية بين هيئة السكك الحديدية، وبنك الاستيراد والتصدير المجري وبنك الاستيراد والتصدير الوطني المتخصص «أكسيم بنك روسيا»، وذلك بحضور بيتر تيفاك سفير المجر فى القاهرة، وسفتيلانا سوبوفا القائم بأعمال السفارة الروسية بالإنابة، وقيادات وزارتي النقل والمالية والسكة الحديد، وقيادات شركة «ترانسماش هولدينج» الروسية ممثل التحالف الروسي المجري.

ووقع عن الجانب المصري، المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، وعن البنك المجري ستيفان اتيلا نائب رئيس مجلس إدارة البنك، وفيكتور بيركي مدير تمويل الصادرات بالبنك، وعن البنك الروسي رومان يورنيفيتش القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة.

وصرح وزير النقل، أن توقيع اتفاقية التمويل المادي للصفقة خطوة هامة في الإجراءات الخاصة بالصفقة الأضخم في تاريخ سكك حديد مصر، مضيفا أن العربة النموذج الأولى حاليا في المجر، والثانية في الطريق إليها ليتم اختبارهما في المجر، للحصول على شهادة الأمان الأوروبية، وبعدها يتم إرسالهما إلى مصر لاختباره بخطوط هيئة سكك حديد مصر، تمهيدا لتوريد أول دفعة «60عربة»، بعد إنهاء الاختبارات على الشبكة، ومن المقرر وصولها خلال شهر مارس القادم، وفقا للجدول الزمني المحدد بين الجانبين، مؤكدا ضروة أن يكتمل توريد 180 عربة جديدة قبل 30 يوينو 2020.

كما شدد وزير النقل، على أهمية هذه الصفقة، مشيرا إلى أنها تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية، وإحداث نقلة نوعية مهمة بالنسبة لأسطول هيئة السكك الحديدية، لتقديم خدمة مميزة للركاب، ولافتا إلى اهتمام وزارة النقل بتدعيم أسطول عربات الركاب من خلال هذا النوع من الصفقات، وذلك بالتوازي مع تطوير الأسطول الحالي.

وأضاف وزير النقل، أن الصفقة تشمل 800 عربة مكيفة «500 درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية»، مشيرا إلى أن القطارات المميزة الحالية العاملة على خطوط المسافات الطويلة سيتم نقلها للعمل على خطوط الضواحي بعد توريد العربات الجديدة، وذلك بدلا من قطارات الضواحي الحالية ذات اللون الأصفر التي ستخرج من الخدمة تماما، مضيفا أن عربات الدرجة الأولى والثانية المكيفة «300 عربة» التي سيتم توريدها ضمن التعاقد الجديد ستعمل محل بعض القطارات المكيفة العاملة على خطوط المسافات الطويلة، وفقا لخطة إحلال وتجديد واسعة لأسطول هيئة سكك حديد مصر من عربات الركاب.

وأشار الوزير، إلى أن الصفقة ستساهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل وتقديم خدمة مميزة للركاب، خاصة أن ذلك يتزامن مع مشروعات تحديث أعمال البنية الأساسية للهيئة الجاري تنفيذها من نظم إشارات وتطوير مزلقانات وتجديد قضبان، مضيفا أن كافة هذه الإجراءات والمشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها سينتج عنها تحسن نوعي وطفرة في مستوى الخدمة بالسكة الحديد، بجانب زيادة معدلات السلامة والأمان في تشغيل القطارات، ومساعدة الوزارة في الاتجاه نحو تحقيق التعادل بين إيرادات المرفق ومصروفاته.

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