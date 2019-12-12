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الثقافة

اليوم.. "النهضة بين أم كلثوم ونجيب محفوظ" بقصر المانسترلى

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:29 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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ضمن سلسلة من المحاضرات العلمية والثقافية التى يقيمها المركز الدولي للفنون – بقصر المانسترلي- التابع لقطاع الصندوق- ويقدمها مجموعة من كبار المثقفين والكُتاب والصحفيين المتخصصين. تعقد في السابعة من مساء اليوم الخميس٬ أمسية ثقافية بعنوان "النهضة بين أم كلثوم ونجيب محفوظ"، والتي يتحدث فيها الكاتب سيد محمود.

ويتناول من خلال قراءة السيرتين "الكلثومية"، و"المحفوظية"، الخيط المشترك بين سيدة الغناء العربي أم كلثوم والكاتب الروائي العالمى نجيب محفوظ وإن كان هذا الخيط غير مباشر فالظروف التي جعلت من أم كلثوم كوكبًا للشرق ورمز للغناء العربي لا تختلف كثيرًا عن الظروف التي جعلت من نجيب محفوظ رمزًا للأدب العربي فالمجتمع المصري والتطور الاجتماعي والسياسي والتاريخي في القرن العشرين كان هو العنصر الذي خلق مساحات من التشابة في مسيرتهما وجعلت التعاطي مع إنتاجهما الإبداعي نمطا من "الثقافة الجماهيرية" على الصعيد العربي وربما العالمي.

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