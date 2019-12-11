الفقي: أصابع الإخوان وراء كل محاولات تركيا لإضعاف مصر

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن كل ما تقوم به تركيا من محاولات لإضعاف مصر وراؤه أصابع الإخوان، مشيرًا إلى أن التوسع التركي لم يكن هدفًا خلال العقود الماضية، ولم يهدف للتدخل في ليبيا ولا السيطرة على مناطق في العراق وسوريا.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "ما يفعله أردوغان نابع من الإيمان بعقيدة الإخوان بضرورة هيمنة دولة إسلامية على المنطقة".



ولفت إلى أن قوة الإخوان في الخارج كانت أكبر من التوقعات، ولهم شبكة اتصالات طويلة وعنقودية، حيث ظلوا يعملون من 80 عاما، وكثفوا عملهم من عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

