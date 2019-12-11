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قبل ساعات من بدئها.. النتائج المتوقعة لانتخابات بريطانيا

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:36 م
جريدة الدستور
محمد عمر
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أظهر استطلاع للرأي، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع تفوق حزب المحافظين بزعامة بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني غدًا في الانتخابات البرلمانية المبكرة، فيما يليه حزب العمال بزعامة جيرمي كوربن.

وكشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة (BMG) "بي إم جي ريسيرش" قبل ساعات من الانتخابات، أن حزب المحافظين حصلوا على 41 % من الأصوات، وحصل حزب العمال على 32 %، وحزب الديمقراطيين الأحرار على 14 %، وذلك وفق صحيفة " إندبندنت" البريطانية.

وأشار الاستطلاع إلى أن حزب جونسون سيتفوق بأغلبية بسيطة لكن من المتوقع أن يكون البرلمان غير مستقرًا، حيث لن يحقق حزب المحافظين السيطرة على الأغلبية المطلقة ليمرر اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بسهولة الذي لأجله تم الدعوة لانتخابات مبكرة بعد فشل المحافظين في أكثر من مرة تمرير اتفاق البريكست.

ووجد الاستطلاع الذي شمل أكثر من 1600 ناخب، أجري في الفترة ما بين 6 و11 ديسمبر، أن أرقام التصويت الرئيسية لم تتغير عن استطلاع مماثل الأسبوع الماضي، وإذا تم تكرارها غدًا بشكل واقعي في انتخابات 12 ديسمبر، فإنها تشير إلى وجود أغلبية لحزب جونسون بحوالي 25-30 % من مقاعد مجلس العموم.

وتشير الصحيفة إلى أنه بالنظر إلى تقلب الناخبين وهامش الخطأ الذي لا مفر منه في أي استطلاع الرأي، لا يزال رئيس الوزراء جونسون يعاني من مخاوف من نتيجة غير حاسمة قد تؤدي إلى طرده من رئاسة الوزراء.

وأشار الاستطلاع إلى أن آمال جونسون في دفع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن تحظى بالترحيب من قبل غالبية الناخبين، حيث قال 54 % من المستطلع آرائهم إنهم يريدون البقاء في الاتحاد الأوروبي مقابل 46 % ممن يريدون المغادرة.

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