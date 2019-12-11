الحلبي: أوروبا ترحب بنقل عناصر تنظيم داعش الإرهابي إلى ليبيا

قال اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الإرهاب عابر للحدود ويجب مواجهته بكل قوة.



وأضاف "الحلبي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، أن الإرهابيين يمتلكون تسليح يماثل تسليح الجيوش.



وأوضح أنه من المتوقع انتقال الإرهاب إلى شمال إفريقيا عن طريق ليبيا، مشيرا إلى أن الإرهاب يلتهم مشروعات التنمية في إفريقيا.



وذكر أن تركيا تنقل عناصر تنظيم داعش الإرهابي إلى إفريقيا عبر ليبيا، لافتا إلى أن أوروبا ترجح فكرة عناصر تنظيم داعش الإرهابي إلى ليبيا.

