الأربعاء 11 ديسمبر 2019 الموافق 14 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

أغرب 5 شائعات طاردت ليلى علوي: «تاجرت في المخدرات وماتت»

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 08:17 م
ليلى علوي
ليلى علوي
وائل توفيق
طباعة
تعرضت الفنانة ليلى علوي في مشوارها الفني لعدة شائعات بعضها سخيف ومنحط، لكنها مع مرور الوقت اكتسبت خبرة كافية للتعامل مع هذه الشائعات.

في حوارها مع جريدة روزاليوسف عام 1991، قالت: "كثرة الشائعات التي تعرضت لها جعلتني أعتبر نفسي كأني لم أسمعها، فلا أهتم بها إطلاقًا، وفي نفس الوقت أصبحت لديّ خبرة بحيث يمكنني تحديد ما إذا كانت مجرد شائعة فارغة أو أن هناك من أطلقها بدافع الغيرة أو غيرها".

ومن الشائعات الطريفة التي تعرضت لها، قالت "علوي": "إنني صرحت رسميًا أثناء وجودي في روما باعتزامي ترشيح نفسي لعضوية مجلس الشعب"، وهو ما لم يحدث، وكانت الشائعة السخيفة التي انتشرت أيضًا وقتها، امتلاكها عددا من العمارات في الشارع الذي تسكن فيه بمصر الجديدة.

كما خرجت بعض الشائعات التي تقصد تشويه سلوك الفنانة ليلى علوي، وهي أنها أثناء أدائها دور مدمنة في فيلم "زمن الممنوع" 1988 أدمنت المخدرات وتتاجر فيها، وهو ما نفته قائلة: "أنا حتى مبدخنش سجاير، فإزاي هتاجر في المخدرات"، بالإضافة إلى شائعة إصابتها بمرض جلدي في وجهها أدى لانتشار حبوب سوداء به، وهو ما يمنعها من التمثيل مستقبلًا.

وكانت أكثر الشائعات انحطاطًا، كما وصفتها ليلى، في أثناء تصويرها فيلم "ضربة معلم" حين نشرت إحدى الصحف، وإذاعة راديو الأردن بأنها لقيت مصرعها في حادث سيارة، وقد أثرت هذه الشائعة في اضطراب شديد وفزع لأسرتها، فأثناء عمل والدتها في البرنامج الأوروبي بالإذاعة ذهب الناس لتعزيتها في وفاة "ليلى".

موضوعات متعلقة

منذ يوم

"يهودي ينعى ولده ويصلح ساعات".. المعارضة على طريقة أحمد طنطاوي

منذ يومين

"شفاه الشيطان".. موضة جديدة يُحذر منها الأطباء

منذ ساعة و 22 دقيقة

توافد تلاميذ سمير سيف على عزائه بكنيسة مارمرقس (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

تفريغ الكاميرات لكشف ملابسات العثور على رضيع فى المعصرة

الصور

image description

"ومن أحياها".. طلاب "هندسة الإسكندرية" ينظمون حملة للتبرع بالدم

image description

منى زكي تحضر عزاء سمير سيف (صور)

image description

حفلات فنية بالتزامن مع مؤتمر أدباء مصر ببورسعيد (صور)

image description

كمال سلامة مديرًا للجهاز الهضمى بدمياط

image description

لقاء جماهيري للاستماع لشكاوى المواطنين بحى شرق الإسكندرية

الأكثر قراءة

شوبير يعلن انضمام كهربا للأهلي خلال ساعات

القصة الكاملة لصاروخ "هاربون".. أحدث نجاحات البحرية المصرية بالمياه الإقليمية

تنفيذ حكم الإعدام فى مُغتصب «طفلة البامبرز»

الإسكندرية تعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول

أيام زمان

أغرب 5 شائعات طاردت ليلى علوي: «تاجرت في المخدرات وماتت»

البحث عن «أنوثة» عائشة الكيلانى: «لو دخلت مسابقة ملكات جمال هكسب»

كواليس إذاعة خبر وفاة فريد شوقي وهو على قيد الحياة

أقدم 5 روايات في تاريخ مصر.. تعرف على آباء الرواية المصرية

نجم الساعة

أغرب 5 شائعات طاردت ليلى علوي: «تاجرت في المخدرات وماتت»

الصحة

دراسة تكشف كيفية حماية الأطفال من تصلب الشرايين

8 أسباب وراء ظهور حب الشباب

بينها الجراحة الروبوتية.. أفضل 10 تقنيات طبية جديدة خلال 2019

4 خرافات عن التمثيل الغذائي احذر تصديقها

الرئيس نيوز

مصر تثمن البيان الختامى للقمة الخليجية بالرياض

"خطة البرلمان" تطالب ببيان مُفصل بشأن تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور

تعليمات جديدة للمحافظات.. إلزام الجهات الإدارية بموافاة النيابة بطلب التصالح

التخطيط: الانتهاء من تنفيذ 6200 مشروع تنموي بـ490 مليار جنيه

منوعات

Game of Thrones يتصدر.. جوجل تعلن أكثر الأعمال التلفزيونية شهرة في 2019

ظاهرة تهدد حياة الملايين.. الجليد يذوب 7 مرات أسرع من المتوقع

ممرضة تسرق رضيعة والشرطة الباكستانية تتدخل

فيل يقتل امرأتين ويصيب 4 في نيبال

كشكول

المنوفية الأزهرية تتراجع 5 مراكز فى مسابقة أوائل الطلبة

اجتماع بـ"تعليم القاهرة" استعدادا لامتحانات نصف العام

تشكيل لجنة عليا بالفيوم الأزهرية لزيادة فرص تعليم الكبار

صالح عباس: مجلة نور هدية الأزهر لأطفال العالم

إسلام سياسي

اتهامات للإخوان بنشر شائعات وفاة الشيخ محمد حسان

فوزي السعيد يجدد الحرب بين الإخوان والسلفيين

القبض على مسؤول إعلام داعش في العراق

رعب إخواني من الصندوق الأسود الخاص بسكرتير القرضاوي السابق.. وتحركات لوقف الفضائح

مقالات الرأي
ماجد حبته
من كوالالمبور إلى الدوحة.. والعكس!
صفوت البياضي
الحرية قيمة عليا لا تجوز تجزئتها
أحمد بهاء الدين شعبان
حتى لا نقول: «وداعًا للإسكندرية التى نفقدها»
خالد عكاشة
حوارات المتوسط.. آفاق الشراكة ومسارات الخطر
المزيد

الثقافة

تسليم جوائز ماراثون الصورة الخميس المقبل

مدير نادي القراءة للمحترفين: منتدى شباب العالم مركز لتلاقي الحضارات

القومي للترجمة يشارك في معرض جدة الدولي للكتاب

الجمهور يشيد بمعرض مصر لفنون النماذج بالهناجر (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك