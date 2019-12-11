البحث عن «أنوثة» عائشة الكيلانى: «لو دخلت مسابقة ملكات جمال هكسب»

في هجومه على الفنانة نسرين أمين، أشار المخرج محمد سامي، إليها باسم الفنانة عائشة الكيلاني كونه يراها "غير جميلة"، لكن «الكيلانى»، لها آراء أخرى في ذلك فترى أنها جميلة ولو شاركت في مسابقة ملكات الجمال ستحصل على الجائزة الأولى.



«أنا جوايا مساحة كبيرة لم تستغل وبصراحة ده بيأثر على نفسيتي، نفسي ألعب جميع الأدوار، أنا ممثلة قبل أن أكون كوميديانية، والكوميديا صعبة واللي يقدر يلعبها يبقى يقدر يعمل كل حاجة، ما اعرفش ليه المخرجين حصروني في المنطقة دي»، هكذا تحدثت الفنانة عائشة الكيلاني عن أملها في أداء أدوار وشخصيات مختلفة بعيدًا عن الكوميديا.



ورغم أن بعض الإيماءات تجاهها تكون موضع تنمر وإشارة إلى أنها ليست جميلة، فإنها ترى أنها لو شاركت في مسابقة ملكات الجمال ستحصل على الجائزة الأولى، فهى ترى أنها "أوحش واحدة في الحلوين، وأحلى واحدة في الوحشين، وعمرها ما شافت نفسها وحشة، حتى الجمهور لما بيشوفها في الشارع بيقولها ما إنت حلوة أهو، أومال بيطلعوكي وحشة في التليفزيون ليه؟".



وعن علاقتها بالجمهور، تقول "الناس كلها بتحبني، خصوصًا لما بنزل السوق، بتاعة الجرجير لا يمكن تاخد مني فلوس، وكل مرة تقولي والله أبدًا، ولا مليم، أنا بحبك، وبتاع الفراخ بياخد ثمن الفراخ ويرفض البقشيش".



النجومية للجميلات

استنكرت "الكيلاني" في حوارها بالأهرام العربي 1998، فكرة النجومية التي تسيطر عليها الفنانات الجميلات، وقالت "والله ما أعرف، حقيقي ما الذي ينقصني، يعني لازم أكون بيضا زي الفجلة، عشان أعجب الجمهور".



وحكت"عائشة" عن إحدى المعجبات من دولة السعودية التي أرسلت لها تطلب منها صورها، كي تعلقها في بيتها وتضحك كي تتخلص من الحزن والاكتئاب.



لا يساعد عائشة الكيلاني في تحضيرها للشخصيات، فهي التي تجهز أدوات التجميل بنفسها، تشتريها من سوق العتبة ووكالة البلح والموسكي، تقول "طول ما أنا ماشية أجمع وأشيل"، وأكدت أن الشخصيات التي كانت تلاقيها في عربات المترو هنّ ملهماتها.



تزوجت بشروط

شاهدها زوجها في إحدى المسرحيات، فأعجب بها، وطلب مقابلتها وعرفها بنفسه، وعبّر لها عن حبه للفن، وطلبها للزواج، فوافقت واشترطت عليه عدم الإنجاب، فوافق وتزوجا.