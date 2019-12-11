هشام ماجد يروج لمسرحية "عطل فني" بصورة مع أبطال العمل

روج الفنان هشام ماجد، لمسرحية "عطل فني"، بصورة تجمعه مع أبطال العمل، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".



وحدد القائمون على مسرحية "عطل فني" للنجوم أكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو يوم 8 يناير المقبل موعدًا لعرض المسرحية فى موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية، حيث تعرض لمدة 5 أيام.



ويشارك في بطولة العمل، كل من شيكو، وهشام ماجد، وأكرم حسني، وأيتن عامر، ونشوي مصطفي، وإسماعيل فرغلي، واتاكا، ومن تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك في الكتابة أحمد شاكر، وموسيقي أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا، وتسجل المسرحية التجربة الأولى لأكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو على خشبة المسرح، بعد تقديمهم عددًا من الأفلام الكوميدية وأيضًا المسلسلات خلال السنوات الماضية.

